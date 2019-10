Problemi per Netflix, Beastars resta disponibile solo in Giappone

Lo scorso 14 marzo Netflix annunciò il simulcast di Beastars, la serie anime di Studio Orange tratta dal manga della giovane Paru Itagaki. Due giorni fa la stessa mangaka è venuta a sapere che attualmente la serie non è disponibile in nessuna Nazione al di fuori del Giappone, unico Stato in cui è la distribuzione funziona correttamente.

Come sicuramente ricorderete, il colosso streaming americano si prese la responsabilità della distribuzione dell'anime in tutti i Paesi, ma nonostante la premiere sia andata in onda lo scorso 10 ottobre il catalogo è rimasto invariato. In calce all'articolo potete vedere la reazione di Paru Itagaki alla notizia.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che la sinossi di Beastars recita quanto segue: "In un mondo popolato da animali antropomorfi, erbivori e carnivori coesistono tra di loro. Per gli adolescenti della Cherryton Academy, la vita scolastica è piena di speranza, romanticismo, sfiducia e difficoltà. Il personaggio principale è Legoshi il lupo, un membro del club di recitazione. Nonostante il suo aspetto minaccioso, egli ha un carattere molto gentile. Per quasi tutto il corso della sua vita è stato oggetto della paura e dell'odio degli altri animali, ma presto si ritroverà ad essere più coinvolto nella sua vita scolastica e nel suo rapporto con i compagni di classe, che condivideranno anche il loro carico di insicurezze, riuscendo a trasformare piano piano la sua esistenza".

E voi cosa ne pensate? State aspettando quest'anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui invece foste alla ricerca di altre informazioni invece, vi rimandiamo alla news legata all'introduzione dei membri del cast di Beastars.