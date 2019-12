Problemi di produzione per Rifle is Beautiful, episodio finale rimandato al 18 gennaio

Il sito ufficiale di Rifle is Beautiful ha dichiarato, poche ore fa, che l'episodio finale della prima stagione sarà rimandato di circa due settimane per problemi legati alla "Produzione e distribuzione della serie". L'anime concluderà quindi la sua corsa il prossimo 18 gennaio, anziché il 5 come inizialmente previsto.

La prima stagione di Rifle is Beautiful è stata accolta con recensioni miste sin dal primo episodio, non riuscendo a convincere pienamente né gli appassionati del manga di Salmiakki né i nuovi spettatori. Alcuni ritardi di produzione poi, hanno complicato ulteriormente la vita alla serie.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, vi ricordiamo che l'opera narra le vicende di Hikari Kokura, una studentessa delle superiori che non vede l'ora di potersi finalmente unire al club di tiro della sua scuola. Tuttavia, una volta arrivata lì, viene a sapere che il club è stato chiuso. Il suo nuovo obiettivo sarà quindi quello di riaprirlo.

Masanori Takahashi (When Supernatural Battles Became Commonplace, For Whom the Alchemist Exists) è stato posto come director dell'anime, il tutto con l'aiuto dello Studio 3Hz. Tatsuya Takahashi (Katana Maidens: Toji no Miko, Ms. Koizumi loves ramen noodles) ha invece lavorato sulla sceneggiatura mentre Ken Mukaigawara (Ange Vierge, Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online) si è occupato del character design.

La principali recensioni positive hanno elogiato le animazioni e le musiche, mentre le critiche hanno posto l'attenzione su un pacing confusionario e una storia non troppo convincente.

