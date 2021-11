Il processo di produzione di Violet Evergarden spiegato dallo staff della pellicola

Di recente, il lungometraggio anime Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll, disponibile da tempo sul catalogo Netflix, è stato trasmesso per la prima volta sulla TV giapponese. Per celebrare l'occasione, lo studio Kyoto Animation ha condiviso un aggiornamento che mostra alcune delle fasi più critiche di produzione.

Come dimostrato da Kyoto Animation, un qualcosa che ai nostri occhi può sembrare molto semplice, come ad esempio un acconciatura, può richiedere ore e ore di complesso e duro lavoro. E a detta dello staff, proprio i capelli e le acconciature sono tra le fasi di produzione più critiche di Violet Evergarden.

In Violet Evergarden i protagonisti utilizzano acconciature molto complesse. Per rendere i capelli i più realistici possibile, Kyoto ha usato dei modi speciali per legarli, basati sul mondo reale. Anche i costumi indossati dai personaggi hanno richiesto uno studio approfondito, lo studio ha infatti approfondito il guardaroba di ogni singolo protagonista.

Ovviamente, a richiedere intese fasi di studio sono state le location, ispirate a paesaggi reali. Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll è ambientato in Germania, e i castelli si basano su tavole artistiche ricreate dallo staff. In precedenza, era stato affermato che le location erano ispirate a luoghi come Norimberga e Mannheim.



Infine, l'aggiornamento di Kyoto Animation si è chiuso mostrando il processo di produzione di un breve frammento in cui viene rifatta l'acconciatura a Isabella York, a sottolineare nuovamente quanto i capelli siano stati realizzati in maniera eccelsa. Tutta la scena è stata dipinta a mano, e la clip mostra le fasi di produzione: dallo storyboard, seguito dall'immagine originale, poi dall'immagine in movimento, alla pittura e alla fotografia.

Vi ricordiamo che di recente Violet Evergarden è stato elogiato dal maestro Hideo Kojima. Vi lasciamo infine a un bellissimo cosplay di Violet Evergarden tra i fiori di ciliegio.