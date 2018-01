Production I.G diffonde un trailer inedito per B: The Beginning, il nuovo anime di Netflix

Il sito ufficiale nipponico di, il nuovo anime dello studio d’animazione, ha recentemente diffuso una nuova key visual ed un trailer inedito per la serie che il prossimo 2 marzo sarà lanciata su Netflix in contemporanea mondiale.

Visionabile in chiosa all’articolo, il filmato di questo misterioso progetto ci permette di udire il tema principale della serie, “The Perfect World”, nato dalla collaborazione fra Jean-Ken Johnny (il cantante principale della band MAN WITH A MISSION), il chitarrista Marty Friedman, il bassista KenKen e Kōji Fujimoto.



Mentre il cast italiano è tutt’ora inedito, quello giapponese vede Hiroaki Hirata nei panni di Keith / Kazama / Dr. Flick, mentre Yuki Kaji sarà Koku, Asami Seto sarà Lily Hoshino, Hiroki Touchi sarà Eric / Toga, Minoru Inaba sarà Boris / Meyer, Ami Koshimizu sarà Kaela Yoshinaga, Toshiyuki Toyonaga sarà Brian / Brandon, Shintarō Tanaka sarà Mario, Atsushi Goto sarà Jean / Henry / Richard, Toshiyuki Morikawa sarà Gilbert / Ross, Kaito Ishikawa sarà Minatsuki.



Kazuto Nakazawa (Moondrive, Parasite Dolls, Kill Bill) e lo studio Production I.G sono stati crediti come creatori originali del progetto. Nakazawa e Yoshiki Yamakawa (Little Busters!) dirigono la serie, e sempre Nakazawa ne cura il character design. Mentre la sceneggiatura è stata affidata a Katsuya Ishida, Yoshihiro Ike (Rage of Bahamut Genesis, Tiger & Bunny) ne comporrà la colonna sonora.



In un mondo alimentato da tecnologie molto avanzate, la criminalità e l’azione imperversano per la nazione arcipelagica di Cremona. Koku, il protagonista. Keith, il leggendario investigatore della polizia reale RIS. Una misteriosa organizzazione criminale. Un’ampia varietà di personaggi corre per le strade della città fortificata, in quanto questa è tormentata da un serial killer, Killer B. Prodotto dal regista Kazuto Kakazawa e dallo studio Production I.G., l’anime promette suspense ed una serie di efferati crimini.