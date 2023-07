Production I.G e Studio Wit: nuove rivelazioni su Haikyu!!, Psycho-Pass e molto altro!

Maki Terashima-Furuta, presidente di Production I.G USA, George Wada presidente di Production I.G Japan, Wit Studio e Yoko Ueda, assistente di Terashima-Furuta, hanno rilasciato numerose informazioni riguardo ai futuri lavori dei due Studio durante la conferenza sul main stage all'Anime Expo 2023, in cui anche Cruncyroll ha annunciato novità.

I tre si sono ritrovati a proiettare contenuti inediti di anime in arrivo e rispondere a domande del pubblico. Tra i vari trailer mostrati ne abbiamo uno riguardante Heavenly Delusion, la cui nuova serie sarà disponibile su Disney+, Kaiju N.8, di cui verranno rilasciate nuove informazioni il 5 agosto sulla pagina Twitter della serie e Ranking of Kings, di cui è stata confermata la produzione di un lungometraggio.



Si è poi passati ad un trailer di Psycho-Pass: Providence, che rappresenta l'ultimo film della serie e che sarà disponibile nelle sale americane a partire dal 14 luglio. Sono state proiettate poi alcune immagini inedite di Hakyu!! Final, di cui Wada parla molto bene dicendo che non vede l'ora che il pubblico possa vederlo ed esserne entusiasta, senza però sbilanciarsi troppo con nuove informazioni. C'è stata poi la conferma della produzione di un lungometraggio sul manga The Concierge at Hokkyoku Department Store, serie edita in Italia da Dynit Manga.



Sicuramente annunci importanti per la scena anime, soprattutto per quanto riguarda il film di Hakyu!!, diviso in due parti, di cui ad agosto 2023 avremo un evento esclusivo per il lancio. Siete rimasti soddisfatti dalle novità o i due Studio si sarebbero dovuti sbottonare di più?