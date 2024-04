Un produttore di MAPPA rivela i motivi per cui ha lasciato lo studio d'animazione

Attorno a poche aziende, come MAPPA, si sono concentrate negli ultimi tempi le discussioni relative allo stato di salute dell'intera industria degli anime, quasi la compagnia fungesse da crocevia di tutti i fenomeni più cruciali della animazione giapponese odierna. E proprio uno dei produttori ha ricordato di recente il motivo per cui ha lasciato lo studio.

Intervistato dalla rivista nipponica GameBiz in merito alla fondazione di una nuova realtà produttiva, denominata Blue Rights, il produttore Makoto Kimura ha discusso a lungo sulla sua carriera, rammentando anche l'importante collaborazione che lo aveva portato a lavorare con uno studio nevralgico della contemporaneità come MAPPA, per cui ha contribuito a dare vita all'anime di Chainsaw Man. E proprio in riferimento alla traduzione animata del manga di Fujimoto, l'executive ha offerto delle indicazioni interessanti, fino a toccare anche i motivi che lo hanno spinto a lasciare anzitempo la compagnia, da cui si è separato in termini assolutamente positivi.

Se, a detta di una delle animatrici più importanti dello studio in questione, il futuro degli anime è in grave pericolo, anche a causa della noncuranza di alcune realtà produttive nei confronti degli animatori, e in particolare per quel che riguarda lo stanziamento e la distribuzione delle risorse (sia economiche, che umane) secondo il parere del produttore, invece, MAPPA ha rappresentato un esempio virtuoso all'interno dell'industria, soprattutto per come è arrivata a codificare un modello organizzativo abbastanza singolare ed autonomo.

“Sin dal momento in cui ho iniziato a lavorare con MAPPA” ricorda qui Kimura nel corso dell'intervista “ho avuto la percezione che ogni mio obiettivo incontrasse una culminazione adeguata e felice. Per questo ritengo che lo studio continuerà a crescere nei prossimi anni, anche in assenza della mia collaborazione, dal momento che ho voluto abbandonare quella realtà semplicemente per dedicarmi a progetti ancora più grandi ed ambiziosi".

Come anticipato di sopra, Kimura ha poi esaltato l'operato dello studio in relazione all'adattamento di Chainsaw Man, nel quale il produttore ha giocato un ruolo importante, soprattutto in merito a quella (felice?) scelta che ha riguardato la selezione, per l'anime, di molteplici ending. “Credo che Chainsaw Man sia una serie dominata da alti e bassi” dichiara qui il produttore “e per questo un'unica canzone finale non sarebbe stata capace di inglobare l'intensità derivata da queste continue variazioni dello spartito espressivo. Ecco allora che mi è sorta l'idea di realizzare una ending per ogni singolo episodio: una soluzione, questa, che nel momento stesso in cui l'ho proposta al produttore responsabile delle animazioni, è stata accolta con grande favore”.

A chi ha seguito le varie problematiche produttive che hanno cadenzato nel tempo gli anime cardine dello studio, queste dichiarazioni potrebbero apparire fuorvianti o fin troppo edulcoranti. Ma è pur vero che Kimura è un produttore, e non un artista: e in quanto tale gode di una prospettiva diametralmente diversa. Se un celebre animatore come Chansard è arrivato a dichiarare di non voler lavorare più per MAPPA, alludendo all'insostenibilità delle richieste avanzate dallo studio, ciò che invece rende “coerenti” le affermazioni di Kimura è da ritrovare proprio nella singolarità produttiva rappresentata dalla compagnia: la quale, rispetto al resto delle aziende omologhe, non si serve di Production Committee per finanziare i progetti e gestire le licenze, ma opera in un solco più indipendente, tanto “esclusivo” da rappresentare, agli occhi di un professionista come Kimura, un modello da seguire.

