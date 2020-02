La produzione di Castlevania 3 è quasi terminata, l'autore condivide un primo teaser

Ci sono voluti mesi, ma sembra che ormai la terza stagione di Castlevania sia pronta per il debutto. L'autore Warren Ellis infatti, ha condiviso pochi minuti fa sul suo profilo Twitter un brevissimo teaser, scrivendo: "Ciao a tutti, da queste parti stiamo giusto finendo di fare una cosa".

Come potete vedere in calce la breve preview non è altro che l'intro di Castlevania 3, rimasta pressoché invariata da quella delle scorse stagioni. Powerhouse Animation del resto sta continuando a stuzzicare i fan da diverse settimane, e non è certo un segreto che l'anime sia in post-produzione da almeno un mese.

Il 26 novembre 2019 Netflix annunciò erroneamente l'uscita di Castlevania 3, sollevando un polverone e costringendo il regista Sam Deats a scusarsi. In quell'occasione, fu riferito dallo staff che la stagione non sarebbe potuta uscire a dicembre poiché non era ancora terminata la produzione dell'ultimo episodio; ne consegue che almeno 9 dei 10 episodi previsti erano già pronti per quella data. Ovviamente l'inizio delle trasmissione non avverrà prima che i tempi siano maturi, e molti fan hanno paura di dover nuovamente aspettare la fine dell'anno prima di gustarsi il ritorno di Belmont e compagni.



Il teaser visibile qui sotto ha riacceso le flebili speranze degli appassionati, ma prima di parlare di una data d'uscita dovremo comunque aspettare la conferma di Netflix.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di vedere questi nuovi episodi? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante!