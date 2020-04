La produzione di My Hero Academia stagione 5 è ufficiale

Sta per concludersi la quarta stagione di My Hero Academia. Dopo tante peripezie, i protagonisti hanno terminato la fase del tirocinio e superato indenni il Festival Culturale. C'è ancora un episodio da attendere, il 25 che arriverà sabato sera su VVVVID. Ma dopo quello cosa ci sarà nel futuro del franchise?

Dopo i primi insistenti leak dei giorni scorsi arriva l'ufficialità tramite Weekly Shonen Jump: My Hero Academia è stato rinnovato per una quinta stagione. La realtà è che un brand come quello nato dal manga di Kohei Horikoshi non sollevava alcun dubbio per il rinnovo, la domanda da porsi era solo sul quando sarebbe arrivato.

La pagina di Weekly Shonen Jump con l'annuncio può essere vista in calce, dove Izuku Midoriya occupa la parte destra mentre si prepara a sferrare un colpo con il suo One for All. Non sono state rivelate date sull'arrivo di questa nuova fase che potrebbe esordire in una delle tante stagioni del 2021. Probabilmente anche che sarà nuovamente composta da 24 o 25 episodi totali.

Se siete curiosi di conoscere le future saghe e non avete problemi con gli spoiler, potete leggere quali saranno i papabili archi narrativi di My Hero Academia 5 ad essere adattati prossimamente.