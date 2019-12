Produzione travagliata per Ryoma! Rebirth Movie The Prince of Tennis, film rimandato

I revival degli ultimi anni di franchise e opere popolari negli anni '80 e '90 hanno colpito ogni tipologia di media, dai film americani alle serie TV, passando per gli anime. E la Jump Festa 2020 ne è stato un altro esempio, con l'annuncio di Dai - La Grande Avventura. Purtroppo è avvenuto il contrario per il classico Il Principe del Tennis.

La serie che ha debuttato negli anni finali del '90 su Weekly Shonen Jump è ora in corso con un sequel su Jump SQ intitolato "Il nuovo Principe del Tennis", ma l'opera doveva tornare anche sul grande schermo con il film Ryoma! Rebirth Movie The Prince of Tennis, previsto per il 2020.

I fan hanno dovuto però prendere atto del rinvio del lungometraggio: alla Jump Festa 2020 è stato rivelato che Ryoma! Rebirth Movie The Prince of Tennis è stato rimandato al 2021. Tuttavia, la produzione ha anche rivelato alcuni dettagli sulla pellicola, affermando che sarà prodotta completamente in 3DCG.

Conosciuto in Giappone col nome Tennis no Ouji-sama, Il Principe del Tennis è un manga di Takeshi Konomi pubblicato sulla rivista di Shueisha tra il 6 luglio 1999 e il 3 marzo 2008. È stato per lungo tempo in competizione con Naruto di Masashi Kishimoto per il secondo posto di manga più acclamato della rivista.