Le produzioni anime giapponesi sono ineguagliabili secondo il CEO di Aniplex

In un’intervista organizzata da Nikkei, Atsuhiro Iwakami, CEO di Aniplex e tra i maggiori sostenitori e producer della serie di successo Demon Slayer, ha colto l’opportunità di parlare dello stato attuale dell’industria dell’animazione giapponese, elogiando l’impressionante abilità degli artisti giapponesi nel creare e produrre con costanza opere di alta qualità.

“La competizione su scala internazionale per quanto riguarda l’animazione sta diventando feroce, ma il Giappone ha i suoi punti di forza”, ha iniziato così il CEO di Aniplex, prima di proseguire con un’asserzione forte e diretta: “Sto parlando della forza delle proprietà intellettuali create dai grandi mangaka e animatori. Il Giappone è l’unico Paese capace di produrre in maniera contigua personaggi originali e visioni del mondo uniche”.

Per sostenere questa sua osservazione, Iwakami ha aggiunto: “il Giappone ha anche l’abilità di creare anime. Ci sono tantissimi animatori talentuosi capaci di disegnare illustrazioni dai tratti delicati, e nessun altro paese al di fuori del Giappone ha raggiunto la stessa capacità di produrre lavori del genere”. Si tratta di considerazioni importanti, che vedrebbero, almeno dal punto di vista di Iwakami, figura chiave di una delle aziende più rilevanti del settore, gli anime giapponesi come irraggiungibili, come l’apice dell’animazione a livello mondiale.

Tuttavia, prima di concludere l’incontro, Iwakami ha anche ammesso che, forse, solo la Cina unendo i suoi migliori studi e animatori potrebbe arrivare a competere in qualche modo con le produzioni giapponesi. Certo, Aniplex ha raggiunto il successo grazie a opere dall’ottima qualità e diventate popolari in tutto il mondo, come l’avventura di Tanjiro Kamado che ha rappresentato un vero e proprio fenomeno mediatico sotto pandemia, o anche la serie Fate, e Fullmetal Alchemist: Brotherhood considerato tra i migliori anime di sempre, ma le frasi di Iwakami rimangono sorprendenti.

Quale sono le vostre opinioni riguardo le parole di Iwakami? Credete davvero che la forza creativa e artistica del Giappone sia ineguagliata nel settore dell'animazione? Ditecelo nei commenti.