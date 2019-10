Il profilo Twitter di My Hero Academia vi augura Buon Halloween con un bellissimo poster!

Il profilo Twitter ufficiale di My Hero Academia ha dimostrato ancora una volta di tenere particolarmente ai propri fan, realizzando un bellissimo poster su misura atto ad augurare un felice Halloween a tutti i suoi follower. L'immagine, visibile in calce all'articolo, ha collezionato quasi 30,000 mi piace e 7000 Retweet in poche ore.

L'artwork è dedicato all'Unione dei Villain e mostra il leader Shigaraki Tomura e i suoi carismatici affiliati Himiko Toga e Dabi. Lo scorso anno la pagina aveva dedicato il poster agli studenti della 1-A ma questa volta, visto anche il successo riscosso dal recente Volume 24, ha optato per la squadra del successore di All for One.

L'anime di My Hero Academia ha da poco iniziato a trasmettere la sua quarta stagione ufficiale, composta nuovamente da 25 episodi e pronta ad accompagnarci fino alla prossima primavera. La serie è attualmente in pausa e riprenderà la normale messa in onda a partire dal prossimo 9 novembre. Il manga d'altro canto sta proseguendo senza interruzioni ed ha pubblicato da poco il capitolo 248.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'immagine? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordavi che casomai non l'aveste ancora fatto, potete dare un'occhiata alla nostra analisi del terzo episodio dell'anime cliccando su questo link.