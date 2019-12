Profitti da record per sei anni consecutivi nel mercato anime/manga secondo i report

Inutile girarci troppo attorno, quelli che stiamo vivendo sono anni assai propizi per il mondo dell'industria anime/manga, una realtà che è sempre stata assai pressante e rigogliosa ma che recentemente ha vissuto una vera e propria proliferazione, con nuove produzione che hanno bussato alla nostra porta senza concedere respiro.

Sia in Oriente che in Occidente il medium è esploso con forza dirompente, e secondo quanto riportato da alcuni rapporti arrivati direttamente dal Giappone, sembrerebbe proprio che i risultati finanziari ottenuti abbiano portato a nuovi record d'introiti per il sesto anno consecutivo. Il report, pubblicato da NHK, afferma infatti che nell'anno fiscale 2018 sono stati guadagnati un totale di ben 19,9 miliardi di dollari, con quasi la metà del totale proveniente dai mercati esteri.

Guardando ai risultati precedenti, vi è stato un aumento di ben 174 milioni di dollari guadagnati, importanti risultati in cui il mercato occidentale ha avuto un ruolo assai importante visto che il 46% dei profitti ricavati non proviene dal Giappone. In particolare, è stato rivelato che ben 9,23 miliardi di dollari ottenuti nel 2018 provengono unicamente da fan stranieri. Tra l'altro, quanto rivelato ha fatto sorgere ulteriori interrogativi sulla situazione in cui versano i lavoratori dell'industria, spesso costretti a doversi accontentare di salari minimi nonostante una richiesta lavorativa sproporzionata, un controsenso se si ragiona sui guadagni generali messi ora in evidenza.

Tra i fattori analizzati, figura anche la vendita di DVD e home video, la quale ha visto un calo importante scendendo a 537 milioni di dollari, il tutto in favore dello streaming che ha raggiunto la vetta dei 544 milioni di dollari guadagnati nel 2018, risultati legati al proliferare di piattaforme dedicate allo streaming quali Crunchyroll e Netflix. Giusto recentemente è stata inoltre stilata la lista dei migliori manga del 2019, opere che rendono ben chiara la qualità generale raggiunta dal medium unita alla quantità di produzioni disponibili.