Persino i profumi di Demon Slayer sono un successo, già disponibile una nuova collezione

L'anime di Demon Slayer si è concluso da qualche mese, ma il suo successo non accenna minimamente a fermarsi. Pochi tempo fa, Primaniacs decise di approfittare dell'occasione per mettere in commercio una nuova linea di profumi e oggi, nemmeno due mesi dopo, la profumeria è già pronta a raddoppiare.

La prima linea, distribuita lo scorso ottobre, propose cinque boccette ispirate a Tanjiro, Nezuko, Zenitsu, Inosuke e Giyu Tomioka. Primaniacs nel corso degli ultimi anni lanciò sul mercato fragranze ispirate agli anime di Re: Zero, Death Note, Mob Psycho e molti altri, ma sembra proprio che quelle di Demon Slayer abbiano superato le aspettative. In calce potete dare un'occhiata ad alcuni profumi.

A partire dal prossimo 27 marzo quindi, la collezione di amplierà con tre nuovissime fragranze ispirate ad altrettanti personaggi dell'opera. Le boccette saranno rispettivamente dedicate all'amatissimo pilastro degli insetti Shinobu Kocho, all'apprendista Kanao Tsuyuri e al villain Muzan Kibutsuji. In calce all'articolo potete trovare il link di rimando per scoprire le specifiche di tutti i prodotti, in vendita per circa 50 euro l'uno (30 ml).

