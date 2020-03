Il progetto MangaAtHome di J-Pop continua con nuove offerte!

In un periodo molto particolare come questo, in cui è consigliato rimanere nelle proprie abitazioni per ridurre l'espansione del Coronavirus, molti enti legati all'industria del fumetto stanno proponendo offerte molto vantaggiose, e tra questi è presente anche J-Pop, che ha esteso la sua offerta digitale su Amazon.

Nella giornata di oggi infatti sono stati aggiunti oltre 50 ebook sulla pagina speciale di Amazon dedicata all'iniziativa MangaAtHome indetta dalla stessa casa editrice milanese. L'offerta copre una vasta selezione di titoli, e si riferisce sia ad ebook, manga e light novel. Le offerte saranno disponibili fino alla fine del mese di aprile, e di seguito trovate le opere in questione, seguite dal prezzo proposto per ogni volume:

The Promised Neverland volumi da 1 a 6: 1,04€

Golden Kamui volumi da 1 a 8: 1,04€

Tokyo Ghoul Days (Novel): 2,04€

Tokyo Ghoul volumi da 1 a 14: 1,04€

In seguito J-Pop ha annunciato anche l'arrivo di Tokyo Ghoul:re, Tokyo Ghoul Void, Past e Quest, il Prezzo di una Vita, Monster Girl, World's End Harem e The Quintessential Quintuplets. Ricordiamo inoltre che un'iniziativa simile, con il nome di FumettiAtHome riguarda anche i cataloghi di Edizioni BD e Dentiblù, anch'essi ricchi di fumetti che potete accaparrarvi a prezzi davvero convenienti.