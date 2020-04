È già in progetto il ritorno di ONE PIECE agli Universal Studios Japan

L'epidemia di Coronavirus partita dalla Cina ha inevitabilmente messo a repentaglio tanti eventi nel mondo. In Italia abbiamo assistito al rinvio del Napoli Comicon e di altre manifestazioni simili, in Giappone c'è stato un riflesso simile con la cancellazione dell'AnimeJapan. E tra le vittime di questi rinvii c'è anche un parco a tema ONE PIECE.

Il parco a tema degli Universal Studios Japan sono al momento chiusi, con una riapertura prevista almeno al momento per il 12 aprile. Ciò ovviamente è dovuto all'epidemia di Coronavirus, ma c'è già chi programma il ritorno per questa estate.

L'area di questo parco che era prevista per ONE PIECE conta di aprire per questa estate, con un annuncio dedicato in particolare al ritorno del ONE PIECE Premier Show e al Ristorante Pirata di Sanji. Il sito ufficiale di ONE PIECE ha fatto sapere naturalmente che il ritorno è indicativo e potrebbe essere soggetto a spostamenti, cancellazioni o rinvii di varia natura a seconda del diffondersi dell'epidemia. I biglietti saranno resi disponibili soltanto quando si avrà certezza delle date.

Le attrazioni stagionali di ONE PIECE sono ormai una realtà annuale per l'Universal Studios Japan: il Ristorante Pirata di Sanji sta per giungere al decimo anno di vita.