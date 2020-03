Nessun programma per sabato? Torna Occhi di Gatto su Italia 1

Chissà in quanti, da bambini, sono stati follemente innamorati di almeno una delle tre eroine che caratterizzavano la popolare serie di Occhi di Gatto. Magari sarete lieti di sapere che Yamato Video ha annunciato il ritorno dell'anime su Italia 1 a partire da questo sabato. Le scorribande delle sorelle Tashikel stanno dunque per tornare.

Il canale principale di Mediaset è molto caro all'adattamento animato dell'omonimo manga di Tsukasa Hojo, come dimostrano le numerose repliche su Italia 1. Lo stesso fumetto, inoltre, fin dalla sua serializzazione è stato uno dei titoli più apprezzati in tutto il mondo, con un successo quasi pari all'attuale popolarità di Demon Slayer.

Ad ogni modo, tramite un'immagine pubblicata sul profilo ufficiale di Yamato Video, il distributore nostrano ha comunicato il ritorno della serie per colmare le ore mattutine di questi fine settimana di quarantena, con due puntate previste alle 08:50 e alle 09:15. Quale occasione migliore di questa, soprattutto in questo difficile periodo, per recuperare le esilaranti avventure delle tre ladruncole preferite al mondo.

E voi, invece, approfitterete di questa interessante iniziativa promossa da Italia 1 e Yamato Video per riguardare ancora una volta Occhi di Gatto? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.