Programmati due episodi speciali per l'anime A Certain Scientific Railgun T

Il sito ufficiale dedicato alla serie anime A Certain Scientific Railgun T ha annunciato nella giornata di oggi che ci saranno 2 episodi riguardanti "programmi speciali", che andranno in onda il 6 ed il 13 marzo, e sostituiranno perciò gli episodi della serie regolare, per i quali non è stato definito il motivo del ritardo.

L'ultima trasposizione animata della serie è andato in onda il 28 febbraio dopo aver subito un leggero ritardo, in quanto doveva essere pubblicata il 21 febbraio, dovuto al fenomeno del coronavirus, che sappiamo potrebbe avere gravi ripercussioni sulla produzione di anime e sul lavoro completo degli studi di animazione.

A Certain Scientific Railgun T è la terza stagione dell'anime A Certain Scientific Railgun. Il primo episodio è uscito in Giappone il 10 gennaio per poi proseguire con una cadenza abbastanza irregolare. La terza stagione sarà composta da ben 25 episodi, e nei due formati home video che usciranno a breve ci saranno anche ulteriori bonus.

Ricordiamo che A Certain Scientific Railgun è nata da uno spin-off della light novel A Certain Magical Index e che l'anime è basato sul manga scritto e disegnato da Kamachi e Fuyukawa, e che ha da poco battuto un record incredibile, essendo stato visto 100 milioni di volte. Per l'attuale stagione sono tornati Tatsuyuki Nagai come regista e Shogo Yasukawa come sceneggiatore.