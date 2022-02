Programmato un evento di Jojo: Stone Ocean a marzo, novità sull'anime?

A marzo 2021 fu ormai ben chiaro: Jojo Stone Ocean sarebbe diventato un anime. L'attesa fu lunga, con la fine di Vento Aureo arrivata nel 2019, ma prima il leak sul marchio registrato e poi l'annuncio effettivo fecero urlare di gioia i fan della storia di Hirohiko Araki. È stato necessario attendere ancora qualche mese prima del debutto ufficiale.

Jojo: Stone Ocean è arrivato su Netflix in esclusiva in tutto il mondo tranne il Giappone, con i primi episodi trasmessi a dicembre 2021. Non c'è ancora notizia su quando arriveranno i prossimi episodi della serie, con l'arrivo di questi che si avvicina sempre di più considerato la messa in onda nipponica. A inizio aprile infatti dovrebbe iniziare il secondo cour dell'anime.

Quando potrebbero arrivare novità? All'Anime Japan 2022, una delle manifestazioni più importanti del Giappone a tema anime, sarà presente uno stand dedicato a Le Bizzarre Avventure di Jojo: Stone Ocean. All'evento previsto per il 26 marzo 2022 sarà presente anche Ai Fairouz, doppiatrice della protagonista Jolyne Kujo.

Proprio durante quell'evento potrebbe essere rivelata qualche novità sul prosieguo di Jojo 6, facendoci sapere se la serie subirà uno stop o continuerà avanti fino alla fine senza interruzioni di sorta.