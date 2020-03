La proiezione di Akira in 4K viene celebrata con un suggestivo poster promozionale

Prossimamente uno dei film d'animazione più importanti della storia del medium, Akira, ritornerà nelle sale in 4K, una qualità di dettaglio che verrà ulteriormente accentuata grazie alla proiezione nei Cinema Imax.

Per l'occasione, Toho Studios ha condiviso su Twitter un nuovo poster dedicato al ritorno dello storico lungometraggio, che metterà in scena la suggestiva ambientazione di Neo-Tokyo con una veste grafica finora inedita. Nonostante infatti siano passati diversi anni dalla sua uscita originale, il film conserva una cura talmente certosina del reparto tecnico che gli consente di non sfigurare neanche difronte alle produzione più recenti dell'industria d'animazione.

Akira in 4K verrà proiettato nel mese di Aprile, tuttavia - a causa dell'emergenza Coronavirus che sta piagando ogni aspetto della vita pubblica - non c'è l'assoluta certezza della permanenza dell'evento dedicato all'opera di Katsuiro Ohtomo.

Lo scorso luglio l'autore ha annunciato - durante l'Anime Expo - la produzione di una nuova serie animata ambientata nel mondo di Akira. Non è chiaro se si tratti di un riadattamento in forma seriale delle vicende del film o del fumetto, oppure di un reboot magari più vicino al contesto storico odierno, tuttavia il coinvolgimento di Sunrise è uno dei pochi dettagli ad oggi disponibili.

Voi cosa ne pensate di Akira? Vi piacerebbe l'idea di una nuova serie slegata dagli eventi del film e del manga? Ditecelo qui sotto!