Project Engage: Svelato il nuovo progetto di Aniplex e Fumiaki Maruto

Dopo aver annunciato la trasposizione di Warau, Ars Notoria da parte di Aniplex, lo studio di animazione ha condiviso un sito web dedicato ad un nuovo anime intitolato Project Engage che sarà disponibile nel corso dell'estate.

Per ora non conosciamo molti dettagli sul prossimo anime prodotto da Aniplex, studio che è responsabile di opere quali Kill la Kill, Blue Exorcist, Tengen Toppa Gurren-Lagann e molte altre. La pagina condivisa dagli account social dell'azienda ci svela che Project Engage sarà un'opera scritta in collaborazione con Fumiaki Maruto, autore famoso per la visual novel intitolata "Saenai Heroine no Sodate-kata", insieme a lui sarà anche presente Tsunako, artista che si è occupato dei disegni di Date a Live.

Lo studio di animazione ha anche condiviso il logo di Project Engage, che però non ci permette di scoprire qualche dettaglio in più sull'opera. Non resta quindi che aspettare le prossime settimane per scoprire la trama e vedere le prime immagini dell'anime, che dovrebbe debuttare nel corso del 2022. Se cercate altre serie prodotte da Aniplex, oltre alle più famose, vi segnaliamo che nel catalogo di Crunchyroll è presente Build Divide, mentre nelle scorse settimane è stata presentata un'action figure di un famoso personaggio di Demon Slayer, disponibile per l'acquisto nello shop di Aniplex.