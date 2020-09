Project Scard: annunciato il nuovo anime dagli autori di [K]

GoHands non è un'azienda molto celebre nell'industria dell'animazione nonostante lo studio conti nel suo catalogo la produzione di una serie estremamente famosa come [K], un anime dedicato a una battaglia tra 7 potenti Re e i loro rispettivi clan. Recentemente la compagnia è tornata con un nuovo progetto, Project Scard.

Dopo il flop totale di Hand Shakers, collassato in un comparto tecnico a dir poco mediocre, GoHands si prepara al lancio del suo ultimo anime originale per la stagione invernale 2021. Project Scard: Scar on the Prater nasce da un'idea degli autori di [K], l'opera di certo più popolare dell'azienda che vanta tra l'altro di due stagioni televisive collegate da un film. A tal proposito, potete recuperare la nostra recensione della prima serie su Netflix nel nostro articolo dedicato.

La storia è ambientata nel "quartiere speciale Akatsuki" di Tokyo, un luogo privo di leggi a seguito di una ribellione che ha gettato il distretto nel caos più totale. A mantenere l'ordine precario vi sono tre differenti organizzazioni, Helios, Artemis e l'Ufficio per la Sicurezza Pubblica con i loro "Scard". Essi non sono altro che agenti marchiati da un misterioso tatuaggio che conferisce loro poteri straordinari. L'anime, dunque, debutterà il prossimo gennaio 2021.

Ma a proposito di recenti annunci, sapevate che Crunchyroll ha recentemente presentato l'adattamento televisivo di Shenmue? E voi, invece, siete curiosi di scoprire questa serie? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.