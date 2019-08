Promare: il film ha incassato oltre un miliardo di yen!

L'ultima fatica dello studio Trigger e di XFLAG, noti al grande pubblico per il lavoro fatto su Tengen Toppa Gurren Lagann prima e su Kill la Kill poi, è arrivato al cinema lo scorso 24 maggio 2019. Promare, film incentrato su dei pompieri in un futuro dove sono presenti strane creature fiammeggianti, ha raggiunto un traguardo al botteghino.

L'account ufficiale Twitter dell'anime Promare ha rivelato pochi giorni fa che il botteghino è stato molto clemente. Infatti, Promare ha incassato oltre 1 miliardo di yen, cifra che corrisponde a circa 8390000 dei nostri euro. Lo staff ha già in preparazione un ringraziamento per tutti gli appassionati che hanno supportato la pellicola.

Promare aprì la sua corsa in oltre 200 cinema nipponici lo scorso 24 maggio, partendo come ottavo nel weekend di apertura. Lo scorso mese, il 7 luglio, il film aveva incassato circa 816 milioni di yen. Dopo questa prima rincorsa ai box office giapponesi, Promare si prepara a fare il suo debutto anche in campo internazionale. Infatti, a settembre arriverà sul mercato statunitense il 17 e il 19 del mese, col primo giorno dedicato alla versione doppiata e il secondo a quella sottotitolata con doppiaggio originale. Per il momento non sembra essere previsto un arrivo di Promare in Italia.