Promare, il nuovo film targato studio Trigger si mostra in un trailer

Lo studio Trigger e XFLAG si sono attivati per la produzione di un nuovo film basato sul lavoro dei creatori di Tengen Toppa Gurren Lagann e Kill la Kill. Sono stati così svelati alcuni dettagli di Promare, il nuovo lungometraggio animato dei due studi, e un primo trailer.

Con Hiroyuki Imaishi alla regia e Kazuki Nakashima alla sceneggiatura, Promare arriva a mostrarsi dopo anni di gestazione. Nel trailer che potete vedere in alto alla notizia, si può notare come molte animazioni e lo stile si rifaccia a quello di Kill la Kill, prodotto proprio dal duo, e Tengen Toppa Gurren Lagann.

Promare arriverà nella seconda metà di maggio nei cinema giapponesi, ma non è stato svelato alcun dettaglio della trama, se non che riguarderà un gruppo chiamato Burning Rescue, un'organizzazione di ragazzi con degli speciali mecha adibiti a combattere creature fiammeggianti sconosciute, i Mad Burnish. Galo Tymos è il protagonista, un giovane ragazzo che ricorda molto Kamina, protagonista di Tengen Toppa Gurren Lagann, che sarà doppiato da Kenichi Matsuyama. Gli altri doppiatori annunciati sono:

Taichi Saotome per Lio Fotia, il capo dei Mad Burnish;

Masato Sakai per Kray Foresight, amministratore della Repubblica Indipendente di Promepolis;

Ayane Sakura per Aina Ardebit, membro del Burning Rescue;

Rikiya Koyama per Ignis Ex, capitano dei Burning Rescue;

Hiroyuki Yoshino per Remi Puguna, vice capitano del gruppo;

Tetsu Inada per Varys Truss, un altro membro dei Burning Rescue;

Mayumi Shintani per Lucia Fex, meccano del gruppo dei mecha;

Ami Koshimizu per Ellis Ardebit;

Taiten Kusonoki per Vulcan Hastus;

Nobuyuki Hiyama per Gera;

Katsuyuki Konishi per Mace.

Nel resto dello staff di Promare vediamo tanti altri volti noti, come Shigeto Koyama, che già si è occupato del design dei mecha in Darling in the Franxx, nel ruolo di character design, e sempre dallo stesso anime arriva Masashi Ichifuru, che si è occupato della grafica del titolo. Altri ruoli importanti sono quelli di Tomotaka Kubo come direttore artistico e Hiroyuki Sawano, già famoso per le musiche dell'anime di L'attacco dei Giganti. La produzione 3DCG è stata affidat a Sanzigen, mentre la Toho si occupa della distribuzione.