Promare: il nuovo titolo dello studio Trigger mostra trailer, key visual e staff ufficiali

Dopo il primo sguardo durante l'Anime Expo, finalmente lo studio Trigger ci mostra in maniera concreta il suo nuovo progetto, Promare, pubblicando un trailer, un'immagine ufficiale e rendendo noti anche le persone che andranno a comporre lo staff del lungometraggio. Diamo un'occhiata a questa misteriosa nuova opera prevista per il 2019.

Sin dal giorno del suo annuncio, e anche dopo aver avuto le prime, sporadiche, informazioni durante l'Anime Expo di quest'anno, il nuovo progetto dello studio Trigger ha suscitato la curiosità e l'interesse dei fan dell'animazione giapponese. Promare, questo il titolo della pellicola, si mostra finalmente con un trailer inedito, pubblicato sul sito ufficiale dello studio in questione, oltre che con una key visual con il protagonista in primo piano. Inoltre, i ragazzi di Trigger rendono noti anche i componenti del gruppo creativo che lavorerà alla nuova opera.

Tomotaka Kubo sarà il direttore artistico, mentre Saishi Ichiko è stato il responsabile della creazione del logo della pellicola. Hiroyuki Sawano (Attack on Titan, Kill la Kill) comporrà la colonna sonora, che siamo sicuri sarà uno dei punti forti della produzione. SANZIGEN Animation Studio si occuperà della animazioni digitali, con la TOHO che distribuirà il film nelle sale. Il regista Hiroyuki Imaishi e lo sceneggiatore Kazuki Nakashima si riuniranno per Promare dopo la loro precedente collaborazione per Kill la Kill. Shigeto Koyama, infine, è l'autore del design dei personaggi e delle componenti meccaniche.

Il protagonista dell'anime si chiama Galo, che possiamo vedere nell'immagine sotto con i capelli blu mentre impugna la sua arma, che dovrebbe essere la nuova recluta di un team che si occupa di operazioni di salvataggio in un mondo tecnologicamente molto avanzato. I mecha del resto deterranno un ruolo preponderante, e avranno nomi basati sulle armi dell'epoca Edo utilizzate in Giappone.

La tagline di Promare recita "Il mondo è in fiamme", e non ci resta che attendere il 2019 per vedere chi lo salverà. Date un'occhiata al trailer e diteci cosa pensate dello stile e del fascino di questo nuovo intrigante progetto.