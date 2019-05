Promare: un nuovo video ci mostra una scena spiccatamente action

Nel corso delle ultime ore, lo studio PAROLA DA BOLDARE ha rilasciato un nuovo video dedicato a Primare, film animato in lavorazione presso lo Studio Trigger e XFlag, particolarmente incentrato su alcune delle scene action che potremo gustarci visionando la pellicola.

L'opera sarà rilasciato nelle sale del Giappone il 24 maggio. Inoltre, coloro i quali andranno a visionare la pellicola, riceveranno delle particolari carte con codice seriale che garantiranno di visionare successivamente l'opera anche in streaming. In aggiunta, è stato annunciato che il breve anime da 10 minuti "Galo-hen" sarà ambientato un giorno prima rispetto agli eventi del film, il cui cast comprenderà:

Ken'ichi Matsuyama come Galo Thymos

Taichi Saotome come Lio Fotia

Masato Sakai come Kray Foresight

Ayane Sakura come Aina Ardebit

Hiroyuki Yoshino come Remi Puguna

Tetsu Inada come Varys Truss

Mayumi Shintani come Lucia Fex

Rikiya Koyama come Ignis Ex

Comedian Kendo Kobayashi come Vinny

Arata Furuta come Deus Prometh

Ami Koshimizu come Heris Ardebit

Taiten Kusonoki come Vulcan Haestus

Nobuyuki Hiyama come Gueira

Katsuyuki Konishi come Meis

Ryoka Yuzuki come Biar Colossus

Il film vedrà come protagonista Galo, nuova recluta all'interno di una squadra di soccorso. L'anime vedrà la presenza di particolare mech chiamati "Tech-Matoi", che prendono il nome dagli striscioni "matoi" usati dalle unità antincendio del periodo Edo. Lo staff ha inoltre affermato che l'anime sarà similare a Kill la Kill e Gurren Lagann, quantomeno in termini di toni generali.

L'opera vedrà il contributo di Shigeto Koyama, che già si è occupato del design dei mecha in Darling in the Franxx, nel ruolo di character design, e sempre dallo stesso anime arriva Masashi Ichifuru, che si è occupato della grafica del titolo. Altri ruoli importanti sono quelli di Tomotaka Kubo come direttore artistico e Hiroyuki Sawano, già famoso per le musiche dell'anime di L'attacco dei Giganti. La produzione 3DCG è stata affidata a Sanzigen, mentre la Toho si occupa della distribuzione.