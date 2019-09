Promare: la pellicola animata verrà resa disponibile anche in 4D

Il sito web ufficiale di Promare, film animato prodotto dallo studio Trigger e da XFlag, hanno ufficialmente annunciato che l'opera verrà resa disponibile in 4DX e MX4D all'interno di 76 cinema giapponesi dal 18 ottobre 2019, un'esperienza imperdibile per tutti gli spettatori più curiosi e appassionati.

Trigger ha inoltre sfruttato l'occasione per far sapere a tutti i suoi fan che la produzione ha incassato oltre 1.2 miliardi di yen, pari a circa 11.11 milioni di dollari, risultati altisonanti che hanno permesso alla pellicola di arrivare all'8° posto tra i film più visti nel suo primo weekend. Qui di seguito potete invece visionare il cast giapponese della produzione, la quale ha saputo riscuotere un enorme successo sul suolo nipponico totalizzando incredibili risultati al botteghino:

Ken'ichi Matsuyama nei panni di Galo Thymos

Taichi Saotome nei panni di Lio Fotia

Masato Sakai nei panni di Kray Foresight

Ayane Sakura nei panni di Aina Ardebit

Hiroyuki Yoshino nei panni di Remi Puguna

Tetsu Inada nei panni di Varys Truss

Mayumi Shintani nei panni di Lucia Fex

Rikiya Koyama nei panni di Ignis Ex Comedian

Kendo Kobayashi nei panni di Vinny

Arata Furuta nei panni di Deus Prometh

Ami Koshimizu nei panni di Heris Ardebit

Taiten Kusonoki nei panni di Vulcan Haestus

Nobuyuki Hiyama nei panni di Gueira

Katsuyuki Konishi nei panni di Meis

Ryoka Yuzuki nei panni di Biar Colossus

Il film vede come protagonista Galo, nuova recluta all'interno di una squadra di soccorso. L'anime vedrà la presenza di particolare mech chiamati "Tech-Matoi", che prendono il nome dagli striscioni "matoi" usati dalle unità antincendio del periodo Edo. Lo staff ha inoltre affermato che l'anime sarà similare a Kill la Kill e Gurren Lagann, quantomeno in termini di toni generali.

L'opera vede il contributo di Shigeto Koyama, che già si è occupato del design dei mecha in Darling in the Franxx, nel ruolo di character design, e sempre dallo stesso anime arriva Masashi Ichifuru, che si è occupato della grafica del titolo. Altri ruoli importanti sono quelli di Tomotaka Kubo come direttore artistico e Hiroyuki Sawano, già famoso per le musiche dell'anime di L'attacco dei Giganti. La produzione 3DCG è stata affidata a Sanzigen, mentre la Toho si occupa della distribuzione.