Promare: si presenta il doppiatore italiano di Galo Thymos

Dopo un'ottima corsa ai botteghini di Giappone e Stati Uniti, Promare continua a diffondersi in tutto il mondo. È notizia di ieri infatti che Dynit porterà Promare in Italia, con appuntamenti al cinema previsti per i primi giorni di febbraio 2020. E, come ogni volta che si avvicina una pubblicazione italiana, c'è curiosità intorno ai doppiatori.

Il primo, e forse il più importante di essi, si è rivelato nella giornata di ieri tramite un post su Facebook. La voce del protagonista Galo Thymos è stata assegnata a Maurizio Merluzzo, doppiatore molto conosciuto in rete che con un paio di foto sul famoso social si dimostra al lavoro con tanto di copione. Promare arriverà in Italia il 3, il 4 e il 5 febbraio con dettagli ulteriori sul sito di Nexo Digital.

Promare è un film di Studio Trigger e X FLAG. La Terra è stata devastata dai Burnish, mutanti capaci di piegare le fiamme al proprio volere e le cui azioni hanno portato a metà pianeta carbonizzato. Trent'anni dopo, la comparsa di una variante di questo gruppo, i Mad Burnish, mette in allerta la squadra di salvataggio anti-Burnish, la Burning Rescue. Galo Thymos è uno degli ultimi membri arrivati in questa squadra e dovrà darsi da fare per proteggere tutti dalle fiamme di Lio Fotia, leader dei Mad Burnish.

Promare ha incassato oltre un miliardo di yen ai botteghini giapponesi, mentre il successo negli Stati Uniti d'America è stato tale da obbligare ad allungare il periodo di proiezione al cinema.