Promare resterà nelle sale statunitensi più a lungo di quanto inizialmente preventivato

A quanto pare, sembrerebbe proprio che Promare, pellicola animata prodotta dallo studio Trigger e da XFlag, stia andando molto bene negli Stati Uniti, al punto tale che GKIDS ha ufficialmente confermato che l'opera resterà nelle sale del Nord America più a lungo di quanto inizialmente dichiarato.

Secondo quando affermato dalla compagnia, infatti, la proiezione del film proseguirà anche la prossima settimana in vari cinema selezionati, una notizia che farà sicuramente la felicità di tutti gli interessati che ancora non hanno avuto l'opportunità di godersi la pellicola.

Fathom Events ha iniziato a proiettare il film in anteprima negli Stati Uniti il ​​17 e il 19 settembre mentre GKIDS ha successivamente rilasciato l'opera nelle sale statunitensi dal 20 settembre in varie sale selezionate, mentre in Canada è stato necessario attendere fino al 22 settembre. Le proiezioni sono inoltre disponibili sia in giapponese con sottotitoli in inglese che con doppiaggio inglese. Nel mentre, in patria la pellicola ha incassato oltre 1.2 miliardi di yen, pari a circa 11.11 milioni di dollari, importanti risultati che le hanno permesso di arrivare all'8° posto tra i film più visti nel suo primo weekend. Qui di seguito potete leggere la sinossi dell'opera rilasciata da GKIDS:

"Sono trascorsi trenta anni dall'apparizione dei cosiddetti Burnish, una razza di esseri mutanti che brandiscono il potere del fuoco e che hanno distrutto metà del pianeta grazie alle proprie. Quando però iniziano ad apparire dei nuovi gruppi d'aggressivi mutanti definiti Mad Burnish, Galo Thymos, nuovo membro della squadra di salvataggio anti-Burnish, e Lio Fotia, il leader dei Mad Burnish, daranno inizio alla loro epica battaglia."

Il regista Hiroyuki Imaishi e lo sceneggiatore Kazuki Nakashima hanno collaborato tra loro per la produzione del progetto, il tutto affiancati dallo studio Trigger, il quale in passato aveva narrato le difficoltà incontrare nella realizzazione dell'opera. Il team Trigger e Nakashima sono accreditati per il lavoro originale svolto. Shigeto Koyama è stato incaricato del character design mentre Sushio (Kill la Kill) è stato coinvolto come animatore. Tomotaka Kubo (Mary and The Witch's Flower) è il direttore artistico e Saishi Ichiko è responsabile del design del logo apparso nella pellicola. Hiroyuki Sawano (Attack on Titan, Kill la Kill) ha invece composto la soundtrack mentre SANZIGEN Animation Studio ha gestito tutto il lavoro d'animazione 3DCG. Infine, a XFlag è stata attribuita la produzione dell'opera mentre TOHO si sta occupando della distribuzione.

Giusto recentemente, inoltre, è stato confermato che l'opera verrà resa disponibile in 4D in alcuni cinema selezionati.