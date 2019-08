Promare: Studio Trigger parla delle difficoltà incontrate durante la relizzazione del film

Freschi del successo riscosso da Promare, i ragazzi di Studio Trigger hanno deciso di rilasciare un'intervista per MyAnimeList, visto l'imminente debutto del film sul suolo americano. Durante la chiacchierata, il regista Hiroyuki Imaishi e il producer Hiromi Wakabayashi hanno parlato delle difficoltà incontrate durante la realizzazione dell'opera.

Promare ha debuttato nei cinema giapponesi lo scorso maggio e arriverà nei cinema americani per cortesia di GKIDS il 20 settembre 2020. L'intervista, completamente in inglese, è reperibile nella versione integrale cliccando sul link in calce all'articolo.

La prima domanda posta ai rappresentanti di Studio Trigger è stata la seguente: "Promare è il vostro primo film. Qual è stata la differenza tra lavorare su un prodotto del genere piuttosto che su anime come Gurren Lagann o Kill la Kill?". Il regista ha riposto: "In televisione pensiamo sempre a come far stare la parte di storia che vogliamo raccontare in un lasso di tempo di circa 30 minuti. Con Promare la situazione è stata diversa. Riuscire a raccontare la storia nella maniera giusta poi è stata una cosa molto complicata: se avessi dato troppe informazioni all'inizio il pacing sarebbe stato terribile".

A Wakabayashi, il giornalista ha chiesto: "In un'intervista, lo sceneggiatore Kazuki Nakashima ha rivelato che originalmente la pellicola avrebbe dovuto avere Lio come protagonista. Quando e come avete deciso di cambiare e virare su Galo?". La risposta del produttore è stata la seguente: "Quando Nakashima ha scritto la sceneggiatura, abbiamo cercato di immaginarci il risultato finale. Alla fine abbiamo convenuto che sarebbe stato troppo complesso. Per questo progetto volevamo accantonare le cose in cui sapevamo di essere bravi e tuffarci in qualcosa di nuovo. Non credo che i fan avrebbero voluto un film del genere, quindi dopo un po' di tempo passato a ragionare, decidemmo di apportare qualche modifica, ma sempre per il bene del film".

Successivamente è stata posta una domanda riguardo alle animazioni: "Lo stile grafico 3DCG sembra aver funzionato benissimo. Come avete deciso quali parti animare in 2D e quali in 3D?". Imaishi ha risposto dichiarando: "Abbiamo speso molto tempo su questo specifico campo. Mentre disegnavamo, decidevo volta per volta come animare una scena. Dicevo "Questa in 2D" o "Questa in 3D" prestando molta attenzione al coefficiente di difficoltà della mia scelta. Qualche scena è stata anche ridisegnata più volte".

E voi cosa ne dite? Siete interessati in questa pellicola? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che Promare si è recentemente mostrato in un nuovo trailer sottotitolato, dunque non perdete l'occasione per dargli un'occhiata!