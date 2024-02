Un promettente manga di Shonen Jump viene cancellato: la community si ribella!

Weekly Shonen Jump, celebre per ospitare alcuni dei migliori manga al mondo, ha appena detto addio ad una delle opere emergenti più apprezzate dai lettori: si tratta di Martial Master Asumi, una storia che narra la passione per le arti marziali di due giovani ragazzi. La notizia ha portato ad un malcontento generale, ma qual è il motivo?

L'ultimo capitolo di Martial Master Asumi è stato pubblicato proprio sull'ultimo numero della rivista Weekly Shonen Jump. Anche se il terzo volume del manga verrà pubblicato il prossimo 4 marzo mentre il quarto e ultimo volume il 2 maggio, con contenuti extra, la notizia della sua cancellazione è stata un fulmine a ciel sereno per molti lettori, che non si aspettavano un addio con trentadue capitoli all'attuale suddivisi in soli quattro tankobon.

Scritto e disegnato da Kawada, già ampiamente conosciuto per il manga Hinomaru Sumo, Martial Master Asumi è stato lanciato a giugno dello scorso anno, stupendo i lettori per il potenziale dell'opera. Tuttavia, nonostante la qualità delle illustrazioni e la scorrevolezza della storia, sorprendentemente non è riuscita ad attrarre la giusta quantità di lettori.

Questo aspetto sottolinea la dura realtà del settore: se un manga non riesce a ottenere il successo desiderato e a generare interesse, è destinato a essere cancellato dalla rivista nel giro di pochi mesi. Nonostante le critiche mosse nei confronti della cancellazione di Martial Master Asumi, la priorità di Shueisha rimane sempre il successo commerciale.

D'altro canto, l'enorme successo di Kagurabachi ha portato la nota casa editrice ad investire per un secondo volume dell'opera, in arrivo nei prossimi giorni in Giappone.