Promised Neverland andrà in pausa per una settimana: gli autori devono fare ricerche

Nel nono volume di quest'anno della celebre rivista Weekly Shonen Jump è stato rivelato che gli autori della serie di The Promised Neverland si prenderanno un breve periodo di pausa dalla realizzazione dei capitoli per condurre determinate ricerche.

Lo scrittore Kaiu Shirai e il disegnatore Posuka Demizu, che hanno buoni propositi per il 2020, hanno infatti deciso di rallentare la produzione di una settimana, cosa che era già avvenuta nei mesi di ottobre e dicembre 2019, per effettuare studi e ricerche. Non è stato definito in alcun modo cosa effettivamente i due mangaka vogliano approfondire, ma sappiamo che il prossimo capitolo sarà disponibile sul volume 11 di WSJ, che sarà pubblicato il 10 febbraio.

Il manga di The Promised Neverland ha visto la sua prima pubblicazione nell'agosto 2016, e due anni dopo l'autore Shirai ha dichiarato di non voler estendere la trama più del dovuto, e, in accordo con l'editor, è stata definita una lunghezza che si aggira tra i 20 ed i 30 volumi. In seguito a queste dichiarazioni infatti la storia dei tre orfani, Emma, Norman e Ray, ora lontani dalla sicurezza dell'orfanotrofio e immersi in un mondo pervaso da Demoni, ha dato il via al suo arco narrativo conclusivo nel settembre del 2018.

Ricordiamo che mentre il manga segue, più o meno, una pubblicazione regolare, l'anime di The Promised Neverland tornerà ad ottobre 2020 con la seconda stagione.