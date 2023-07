Il nuovo poster di Attack on Titan mostra un inaspettato Levi

Il team di Attack on Titan ha recentemente regalato ai fan una dolce sorpresa: una promo che raffigura alcuni dei personaggi più importanti della serie in compagnia dei loro adorabili gattini.

Attack on Titan è stata recentemente nominata ai Tv Awards di Hollywood e il team di sviluppo della serie ha voluto ringraziare i fan con questa simpatica grafica. A dispetto dei toni cupi e violenti ai quali quest’opera ha abituato gli spettatori, la direzione intrapresa dagli sviluppatori si è rivelata più chiara e luminosa.



Questa illustrazione sembrerebbe quasi un promemoria per ricordare a tutti che ogni serie ha i suoi momenti più teneri e che anche personaggi più silenziosi e composti come Levi possono essere mostrati attraverso una prospettiva differente. Tuttavia, oltre che serio Levi Ackerman è l’eroe più potente di Attack on Titan, e in questo articolo viene spiegato il perché.



La simpatica grafica mostra Hange con un simpatico gattino bianco che si avvicina desideroso di assaggiare un boccone della loro carne. Jean, invece, sembra divertirsi molto mentre lascia che il suo gatto annusi dei fiori. Inoltre, possiamo vedere un giovane Eren nella parte posteriore con un gattino arancione a strisce appoggiato sulla spalla. Tuttavia, c'è qualcosa di strano riguardo a Levi in questa immagine. A differenza degli altri personaggi, non è mostrato con il suo gatto.



Invece, Levi è raffigurato in piedi, con una camicia grigia e una tazza in mano. Si potrebbe pensare che l'implacabile eroe del Corpo di Ricerca abbia evitato di prendere un gatto, tuttavia bisogna solo guardare in basso. Il suo gattino è sul pavimento, accanto alle scarpe di Levi, mentre il soldato gli ha appena dato da bere un po' di latte. Il micio è elegantemente disegnato con un mix di bianco e nero che si abbina al suo padrone.



È stato bello vedere Levi non solo come un soldato coraggioso, ma anche come una persona normale che ama rilassarsi in compagnia del suo gattino. Questo poster ci ricorda che, anche in un mondo di violenza e disperazione come quello di Attack on Titan, ci sono momenti di dolcezza e tenerezza che possono farci sorridere.