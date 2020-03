Promo finale per Boruto 147: come terminerà la fuga?

La banda Mujina è un gruppo di banditi introdotto nelle prime fasi del manga di Boruto: Naruto Next Generations. La storia narrata nel fumetto però non è stata ancora toccata dall'anime che nelle ultime settimane ha inserito racconti completamente originali pur basandosi sulla minaccia di questa misteriosa banda di criminali.

Ciò potrebbe però finire a breve con l'arrivo dell'episodio 147 di Boruto: Naruto Next Generations dove, dopo essere evasi, il terzetto di genin del Villaggio della Foglia deve scontrarsi con Tsukiyo e difendere Kokuri da questo assalto. In un prato sotto una luna piena che rischiara leggermente l'area, Boruto e i suoi compagni daranno vita all'ultimo scontro che potete vedere nell'anteprima in calce.

Kokuri e i suoi protettori sono fuggiti dalla prigione, evasione resa più dura dai nemici che vogliono uccidere il carcerato, ma in una distesa d'erba assistiamo all'incontro con il nemico. Vediamo Tsukiyo prepararsi allo scontro e chiedersi se Boruto, Sarada e Mitsuki saranno davvero in grado di proteggere Kokuri, dato che la luna piena permette a Tsukiyo di accedere a tutto il suo potenziale. Che potere avrà in serbo Tsukiyo per i protagonisti? Intitolato "La battaglia decisiva sotto il chiaro di luna", l'episodio andrà in scena domenica 8 marzo 2020 su Crunchyroll.

Dopo questa fase debutteranno nuove opening ed ending per Boruto e l'anime potrebbe finalmente adattare la storia preparata da Ukyo Kodachi per il manga.