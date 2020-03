La promo del nuovo episodio di Pokémon preannuncia un'importante evoluzione in vista?

Fin dal suo arrivo sul mercato, la nuova serie dedicata ai Pokémon è riuscita a conquistare l'interesse del vasto pubblico da sempre molto attaccato al franchise, una produzione che ha puntato molto anche sul fattore nostalgia, di fatto facendoci nuovamente incontrare Pokémon e ambientazioni già viste nelle tante altre serie del brand.

Nonostante questo desiderio di "ritorno alle origini", l'opera ha puntato anche sul farci scoprire nuovi personaggi e Pokémon, con Go e il suo amato Scorbunny a fare la parte del leone. Go è infatti a tutti gli effetti la nuova spalla di Ash e insieme a quest'ultimo, i due hanno già potuto vivere un susseguirsi d'incredibili avventure che hanno saputo esaltare non poco i fan.

A quanto pare, però, sembrerebbe proprio che un importante avvenimento andrà a sorprendere il pubblico con il sopraggiungere della prossima puntata dell'opera. Attraverso alcune immagini promo rilasciate su Twitter che hanno fatto velocemente il giro del web, è stato infatti svelato che importanti eventi stanno per coinvolgere proprio lo Scorbunny di Go. In particolare, il messaggio utilizzato recita:

"Scorbunny ha acquisito molta esperienza insieme a Go, e quando scopre un nuovo potere...?!"

Come facilmente immaginabile, in molti hanno immediatamente puntato il dito su una possibile evoluzione del Pokémon, evento che se dovesse concretizzarsi saprebbe sicuramente cogliere di sorpresa molti fan, visto che raramente abbiamo assistito a evoluzioni per i Pokémon "principali" delle varie serie dedicate al franchise. Al contempo, però, alcuni utenti hanno fatto notare come le immagini utilizzate per la promo siano tratte da una puntata già uscita - per la precisazione, l'undicesima -, scoperta che ha fatto sorgere diversi dubbi sulla validità del tutto. Insomma, per il momento non possiamo far altro che attendere la pubblicazione della puntata, momento in cui scopriremo la tanto agognata verità sulla questione.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che anche l'ultima puntata della serie Pokémon aveva fatto assai parlare di sé grazie alla presentazione ufficiale della famiglia di Go. Inoltre, nel caso in cui foste interessati, nel corso di queste ultime settimane è stata pubblicata su Youtube la seconda puntata di Pokémon Twilight Wings.