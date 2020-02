Il promo della puntata 146 di Boruto ci mostra un tentativo di fuga

Dopo l'ultimo colpo di scena di Boruto, andato in onda durante la puntata precedente, i fan sono ansiosi di scoprire come continuerà la storia della serie. Vediamo quindi il promo dell'episodio 146 dell'opera sequel del manga di Masashi Kishimoto.

L'account Twitter @Abdul_S17 ha condiviso sulla celebre piattaforma social un breve video che ci mostra cosa accadrà nella prossima puntata dello show di animazione. Potete vedere il filmato in calce alla notizia, scopriamo quindi che si intitolerà "Executing The Prison Break", in onda il prossimo primo marzo. Nell'episodio vedremo Boruto, Mitsuki e Sarada cercare un modo per fuggire dalla prigione del castello di Hozuki, dopo aver cercato delle informazioni sulla misteriosa organizzazione dei Banditi Mujina. Inoltre il loro obbiettivo sarà complicato dal fatto di dover bloccare il trasferimento di Kokuri, diretto in un'altra prigione in cui sono presenti numerosi ninja Mujina.

Nonostante non abbiano ricevuto il segnale di Sarada che indicava il suo successo nella sua missione, Boruto e Mitsuki si fidano ciecamente della loro compagna, dando così il via all'operazione per far fuggire di prigione Kokuri.

I fan hanno apprezzato molto le ultime puntate di Boruto: a convincere i numerosi appassionati del mondo nato dalla mente di Musashi Kishimoto, è stato il comparto tecnico ed in particolare la fluidità dei movimenti nei numerosi combattimenti presenti nell'opera.