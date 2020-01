Pronti ad andare al cinema a vedere Lupin III The First? Il doppiaggio è stato completato

Durante il corso del 2019 è venuto a mancare il mitico Monkey Punch, leggendario creatore delle folli scorribande del ladro gentiluomo. Eppure, lo straordinario franchise del sensei è pronto a tornare alla ribalta per omaggiare l'autore con il nuovo film legato alla saga, Lupin III The First.

Il geniale Lupin sta per approdare nelle sale dei cinema italiani il prossimo 27 febbraio con una nuova e inedita avventura. Importato nel Bel Paese grazie agli sforzi di Anime Factory, etichetta legata all'animazione nipponica dell'editore Koch Media, la pellicola approderà con uno scarto di appena due mesi dalla distribuzione in Giappone, un unicum del suo genere.

Per stuzzicare le aspettative del pubblico, l'azienda ha pubblicato nelle scorse ore un enigmatico post su Facebook in cui annuncia la chiusura del doppiaggio. Nei prossimi giorni, infatti, la compagnia ne approfitterà per rivelare il cast che presteranno le proprie voci agli iconici ladri del franchise. Vi consigliamo, a tal proposito, di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi i nomi dei doppiatori che parteciperanno al prossimo film di Lupin III realizzato interamente in computer grafica.

E voi, invece, avete già alcune idee su chi presterà le proprie voci ai personaggi? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto. Ma a proposito del film, avete dato un'occhiata all'ultimo nostro speciale di approfondimento su Lupin III The First che ripercorre l'evoluzione dell'anime fino al recente lungometraggio?