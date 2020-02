Pronti per Evangelion 3.0 + 1.0? Ripassiamo la trama con un video editato da Hideaki Anno

Dopo un'attesa straziante, quest'anno avrà finalmente fine la telenovela dei Rebuild of Evangelion, con la proiezione di Evangelion 3.0 + 1.0 nel mese di giugno. Ma prima di dedicarci alla visione della pellicola conclusiva perché non ripassare brevemente la storia con un video editato da Hideaki Anno in persona?

I lavori all'ultimo film procedono spediti, al punto tale che anche il doppiaggio è ormai prossimo alla conclusione. La produzione del lungometraggio, dunque, pare procedere senza intoppi e salvo imprevisti Evangelion 3.0 + 1.0 debutterà il 27 giugno. Attualmente, la pellicola conclusiva della tetralogia non è ancora stata annunciata in Italia, e di conseguenza è incerta una possibile distribuzione nei nostri cinema, ma è già stato ribadito più volte l'interesse da parte dell'editore Dynit per l'acquisizione dei diritti.

Ad ogni modo, con l'uscita che si avvicina lentamente, è doveroso recuperare la storia fino ad ora, soprattutto qualora fosse necessario rinfrescare la memoria. A tal proposito, Hideaki Anno ha editato in un video di appena 4 minuti i primi tre film della saga dei "Rebuild of Evangelion", che potete recuperare tramite l'allegato in cima alla pagina. Sia mai, infatti, che il criptico regista non abbia voluto riservare qualche piacevole sorpresa all'interno della sua stessa clip, come è solito fare per stuzzicare le fantasie dei fan.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo video? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.