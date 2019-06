Siete pronti a mangiare nel ristorante di Tokyo Ghoul come dei veri ghoul?

Il nuovo lungometraggio live-action di Tokyo Ghoul sta per arrivare a brevissimo in Giappone nella stagione estiva. Il 19 luglio 2019, infatti, nei cinema nipponici si potrà essere spettatori di Tokyo Ghoul S, pellicola della saga che riprenderà la storia lì da dove si era interrotta con il primo film. Ma non sarà l'unica sorpresa per i fan.

Vi ritenete dei Ghoul Gourmet? Un ristorante nel distretto di Ginza, nella metropoli di Tokyo, vi lascerà vivere le vostre fantasie demoniache con un menù preparato appositamente. Il "Ghoul Restaurant" sarà un locale aperto esclusivamente per un mese, per commemorare l'arrivo nei cinema del paese del Sol Levante di Tokyo Ghoul S. I visitatori verranno immersi in un ambiente horror lussuosissimo e ceneranno al lume di candela tra sangue e rose.

Lo spazio del locale verrà riempito con 40.000 rose rosso sangue e all'interno verrà anche riprodotta la vasca piena di rose presente nel film. Il menù è preparato dallo chef Hideo Yamamoto, capo del ristorante di cucina francese moderna Air. Il suo menù ispirato a Tokyo Ghoul include assaggi che traspireranno fumo una volta addentati.

Il ristorante aprirà il 5 luglio e sarà aperto fino al 4 agosto. Gli aspiranti clienti ghoul dovranno pagare una quota di 10.000 yen, circa 100 euro, per partecipare a questa esperienza oltremorte composta da ben otto portate. Il menù completo sarà composto da lychee e liquore alla rosa, guscio di tartaruga morbida al sangue e meringa di pomodoro, tre varietà di foie gras, carpaccio di carne di cavallo, meunière di timo, cervo arrosto, anatre arrosto e il dessert "Mondo della Morte: Frutta rossa e rose".

Che aspettate a lanciarvi in questa nuova esperienza di Tokyo Ghoul?