Siete pronti a sbirciare nello studio di Hajime Isayama, mangaka di L'attacco dei Giganti?

La mostra di L'attacco dei Giganti in Giappone è dietro l'angolo e i fan potranno osservare da vicino numerose tavole originali e altro materiale che riguarda la pre produzione del manga e dell'anime. Tuttavia, gli spettatori nipponici potranno fare un ulteriore tuffo nel mondo di Hajime Isayama grazie ad una trasmissione televisiva.

Come ha rivelato alcuni giorni fa il canale Twitter Attack on Fans, la NHK sta preparando un nuovo episodio di Series Fuka Yomi Dokushokai, programma televisivo giapponese dove si approfondisce un libro o un'opera fumettistica. In questo caso, l'attenzione è stata diretta verso il manga di Hajime Isayama, L'attacco dei Giganti, e che vedrà anche ospiti d'eccezione a commentare il possibile finale della serie.

Tuttavia, è stato rivelato che il 3 luglio non solo ci sarà una discussione del manga, ma anche la possibilità di vedere lo studio dove L'attacco dei Giganti viene prodotto. Si apriranno quindi le porte per il regno di Isayama, in quel luogo dove butta giù tutte le idee possibili col proprio editor e dove prepara bozze, name, storyboard e tavole finali.

L'attacco dei Giganti sta per dirigersi verso il finale che, secondo il mangaka, dovrebbe arrivare entro due anni. Intanto, la serie sta proseguendo anche in TV con la terza stagione animata.