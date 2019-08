Siete pronti per scoprire lo speaker bluetooth più inquietante della storia?

Inutile girarci troppo attorno, quando si parla di stranezze è facile che l'occhio cada in Giappone, lì dove tutto ciò che per noi risulterebbe ai limiti dell'alieno diviene improvvisamente una normale abitudine della vita di tutti i giorni.

Ebbene, proprio in queste ultime ore la compagnia nipponica Otome Yusha ha presentato il suo nuovo speaker bluetooth, pensato specificatamente per promuovere il gioco mobile Hero of Maidens. Il titolo si rivolge principalmente a un pubblico femminile, con il giocatore che dovrà creare una serie d'eroi - di sesso rigorosamente maschile - con cui "salvare il mondo attraverso l'amore". Ebbene, proprio al fine di rendere lo speaker più intrigante agli occhi del gentil sesso, si è ben pensato di dargli una forma quantomeno peculiare, ovvero un paio di muscolose braccia da mettersi attorno al collo per sentire il più puro e amorevole degli abbracci nel mentre che si cammina nelle fredde strade di una qualsivoglia città.

La news è giunta attraverso un post Twitter di Nerdist accompagnata con una foto del prodotto - visionabile a fondo news -, denominato "Boyfriend Hug Speakers" e attualmente destinato al solo mercato giapponese. Otome Yusha ha inoltre annunciato che alcuni fortunati fan potranno prender parte a una lotteria che per vincerne uno. In verità, in Giappone prodotti di questo tipo sono sempre stati visti con positività dal pubblico, quindi non dovreste sorprendervi troppo nello scoprire che il pubblico femminili sembrerebbe aver apprezzato parecchio l'articolo, già preordinato da migliaia di persone. A questo punto sarebbe interessante scoprire se queste affettuose casse audio potrebbero trovare un mercato anche in Occidente.