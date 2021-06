Tutto pronto per l'anime di Scarlet Nexus: ecco il nuovo trailer ricco d'azione

L'industria dell'animazione giapponese sta spingendo sempre di più per adattare in forma televisiva anche alcuni celebri titoli del mercato videoludico e rafforzare l'offerta per rispondere ai gusti sempre più esigenti del pubblico. Il prossimo anime di questo tipo è Scarlet Nexus, atteso al debutto questa estate.

Realizzato per sponsorizzare il nuovo videogioco di Bandai Namco atteso il prossimo 25 giugno al debutto, anche se purtroppo non approderà immediatamente sul Game Pass di Xbox, il titolo ha già fatto parlare di sé grazie ad un'ottima demo. Ad ogni modo, tra le nostre pagine abbiamo approfondito il gameplay di Scarlet Nexus per scoperchiare il nuovo action rpg di Bandai.

Ad ogni modo, ci sono moltissime aspettative nei riguardi dell'anime e ciò lo si può evincere dallo splendido trailer rilasciato nelle ultime ore, lo stesso allegato in cima alla pagina. La trama della serie, attesa all'appuntamento con il primo episodio l'1 luglio, qui segue: "Calendario solare anno 2020: grotteschi organismi conosciuti come Estranei hanno iniziato a divorare gli umani. Per abbattere questi nuovi nemici viene formata una squadra speciale. Salvato da bambino da un un team di specialisti, lo psicocineta Yuito si sottopone ad un addestramento per arruolarsi. Dall'altra parte, Kasane è stata invece ingaggiata per via delle sue abilità. Tuttavia, i sogni di Kasane sono ambigui e sembrano raccontarle cose strane che, inevitabilmente, trascinerà i due in un destino da cui non potranno fuggire."

