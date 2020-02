Tutto pronto per Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission: svelata la data di uscita

Sembra ormai tutto pronto per il debutto di Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission, la seconda stagione dell'adattamento animato dell'omonimo videogioco non canonico del franchise. Dopo aver adocchiato la trama della nuova saga, è arrivato il momento di scoprire finalmente la data di uscita.

Già da questa mattina, infatti, una serie di informazioni in merito a Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission hanno rivelato un nuovo trailer promozionale che promette una nuova tuta da combattimento per Vegeta. A distanza di qualche ora, inoltre, è trapelata in rete persino la locandina della nuova saga, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia e che ritrae rispettivamente Goku in Super Saiyan Blue e in Super Saiyan 4.

Durante la precedente Key Visual avevamo assistito alla sinossi del prossimo arco narrativo, con la speciale partecipazione degli dei della distruzione il cui ruolo è ancora da definire. Ad ogni modo, dopo l'episodio speciale che andrà in onda questo mese, la saga di Big Bang Mission debutterà ufficialmente il prossimo 12 marzo con una puntata che, stando alle voci di corridoio, dovrebbe essere più lunga del normale.

Vi consigliamo, a tal proposito, di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi le prossime novità in merito alla seconda stagione di Super Dragon Ball Heroes. E voi, invece, cosa ne pensate di questa nuova locandina promozionale? Diteci la vostra opinione a riguardo, come sempre, nell'apposito spazio qua sotto.