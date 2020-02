Proposte su LEGO Ideas le versioni a tema delle dodici case dei Cavalieri dello Zodiaco

I Cavalieri dello Zodiaco è senza ombra di alcun dubbio una delle epopee più famose e apprezzate di tutti i tempi nella ricca e florida industria di anime e manga, un franchise che nel corso di questi anni ha saputo attirare attorno a sé milioni e milioni di fan pronti a gustarsi ogni produzione parallela del brand.

Visto il grande successo riscosso, non dovrebbe stupire che sempre più società tentino di capitalizzare al massimo sull'opera con prodotti di vario genere spesso pensati per attirare l'attenzione dei collezionisti più incalliti. In tal senso, proprio nel corso di questi ultimi giorni è stata presentata una corposa linea di boxer a tema I Cavalieri dello Zodiaco che, nonostante la stravaganza generale dell'idea, ha saputo immediatamente conquistare gli elogi - e i portafogli - del pubblico giapponese.

Questa volta, però, ad essersi guadagnato la luce dei riflettori troviamo Lego Ideas, sul cui sito è stata presentata un'interessante proposta per un nuovo set Lego dedicato ai Cavalieri dello Zodiaco e, più specificatamente, indirizzato verso il Grande Tempio, le Dodici Case e la statua di Atena, tutte visualizzabili nell'immagine posta a fondo news. La proposta è stata inviata dall'italiano Nicola Bizzotto e a già raggiunto oltre 800 Supporter. Detto questo, bisogna ricordare che l'idea potrebbe venir tranquillamente scartata, ma di contro sono state numerose le occasioni in cui proposte presentate su Ideas siano divenute realtà ufficiali nell'universo Lego.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in queste ultime settimane è stata anche presentata una splendida statuetta dedicata a Phoenix de I Cavalieri dello Zodiaco.