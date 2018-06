Thor: ecco quali saranno le sette copertine variant del primo numero

Con il nuovo inizio di Thor # 1 in uscita il 13 giugno, Newsarama ha raccolto tutte e sette le copertine di Mike Del Mundo, Kaare Andrews, Christian Ward, Esad Ribic, James Harren, Russell Dauterman e Jack Kirby.

Sembra proprio che il Dio del Tuono, il Tonante originale, abbia deciso di tornare in scena! Marvel Comics ha infatti annunciato tempo fa Thor #1, imminente rilancio del supereroe che vedrà ancora una volta l’acclamato fumettista Jason Aaron al timone della testata, affiancato stavolta da Mike Del Mundo.

Non manca proprio nessuno in queste sette copertine variant proposte da Marvel. Da Mike del Mundo a Jack Kirby, tutti i disegnatori più celebri sono stati resi partecipi di quello che sarà il numero uno di Thor in uscita il prossimo 13 giugno.

Di seguito vi proponiamo i nomi di tutte le copertine variant:

Jason Aaron (W) Mike Del Mundo & Christian Ward (A)

Copertura variante di Esad Ribic

Copertura variante di Christian Ward

Connecting Hammer Variant Cover di James Harren (1 DI 5)

Copertura di variante del partito di connessione di Kaare Andrews (1 DI 3)

Copertura variante rimossa di Jack Kirby B & W

Copertura variante di design di Russell Dauterman

In calce potete osservare tutte le copertine variant. Allora cosa ne pensate? Quale vi piace di più?