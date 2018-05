Proposto su VVVVID, Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online accoglie Fukaziroh

Atteso per questo sabato, il settimo episodio di Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, l’interessante spin-off che quest’anno è riuscito a conquistarsi la simpatia dei fan, segnerà l’inizio di una disperata corsa contro il tempo atta a salvare la vita di un importante personaggio della serie.

Come appreso lo scorso sabato, la misteriosa giocatrice nota come Pitohui, ossessionata dal mortale gioco noto come Sword Art Online e dal non avervi avuto accesso al tempo dell’incidente che intrappolò 10.000 giocatori all’interno del VRMMORPG, potrebbe presto togliersi la vita.



Per impedirle questo folle gesto e costringerla ad incontrarla nel mondo reale, LLENN è determinata a sconfiggerla nell’imminente Secondo Squad Jam, ragion per cui ha convinto l’amica d’infanzia Miyu Shinohara aka Fukaziroh a far coppia con lei.



Visionabile il calce in all’articolo, il trailer dell’episodio intitolato appunto “Second Squad Jam” ci mostra le due minute ragazze far coppia durante l’evento cui, a quanto pare, parteciperà anche il gigantesco M, seppur con una squadra diversa. Riuscirà LLENN a salvare la vita della fanciulla conosciuta all'interno di GGO o assisteremo molto presto ad un'altra tragedia in pieno stile Sword Art Online?

Prima di chiudere, vi proponiamo di seguito la splendida copertina del numero di giugno del mensile nipponico Dengeki Maoh, la quale risulta dedicata alla piccola LLENN e alla bellissima Karen Kohiruimaki. Vedendole una di fianco all'altra, quale delle due "facce" di LLENN è la vostra preferita?