Prosegue il flashback negli spoiler di ONE PIECE 971: che fine farà Oden?

Il capitolo 970 di ONE PIECE è risalente a due settimane fa, obbligando i fan a uno stop momentaneo a causa di una delle solite pause mensili del mangaka Eiichiro Oda. Superati però questi giorni, si sta per avvicinare l'uscita ufficiale di ONE PIECE capitolo 971, che già si mostra con alcuni spoiler leakati in rete.

Oden è stato sconfitto da Kaido a causa di un bieco trucchetto e ora, insieme ai suoi fedeli samurai, sta per vedere la sua fine a causa di un'esecuzione. In ONE PIECE 971, il legittimo shogun dovrà affrontare una condanna con la punizione di essere bollito vivo, come espresso anche dal titolo "Condannato a bollire".

I primi spoiler del capitolo di ONE PIECE segnalano come la mini avventura di Bege prosegua, con Gotti che sta cercando di salvare Chiffon, mentre su Wanokuni Oden cerca di venire a patti con Kaido. Mentre Shinobu rivela il perché della danza di Oden - lo shogun salvava con ogni danza 100 persone rapite da Orochi - per il samurai è quasi ora della condanna.

Oden convince Kaido a bollire solo lui se riuscirà a resistere almeno sessanta minuti senza morire. L'imperatore sarà costretto a lasciare andare tutti se Oden sopravvive in questo periodo di tempo. L'esecuzione inizia e vengono mostrati i primi cinque minuti con un Oden molto sofferente mentre, sanguinante, regge la piattaforma dove si trovano gli altri condannati a morte.

ONE PIECE sarà pubblicato ufficialmente domenica su MangaPlus dalle ore 17:00 di domenica, mentre il capitolo 972 riceverà copertina e pagine a colori.