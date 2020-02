Si prospettano nuovi problemi all'orizzonte per Black Clover, programmata una nuova pausa

Fin dalla sua primissima presentazione al pubblico, la grande epopea cartacea di Black Clover, manga concretizzatosi grazie al duro lavoro di Yuki Tabata, ha saputo conquistare milioni e milioni di fan in ogni angolo del globo, un grande interesse scaturito grazie a personaggi ben caratterizzati e intriganti avvenimenti.

Dopotutto, anche l'ultimo capitolo di Black Clover ha saputo stupire i fan grazie a un susseguirsi d'eventi assai inaspettati che hanno saputo far parlare parecchio di sé, risultati che hanno contribuito ad aumentare a dismisura l'hype generale che ruota intorno a ciò che verrà con i futuri capitoli della produzione, il tutto nel mentre che i fan continuano a omaggiare Black Clover con lavori home-made.

Ottime notizie che però dovranno scontrarsi con alcuni problemi che potrebbe far storcere il naso a qualche fan. Infatti, attraverso il Weekly Shonen Jump, è stato reso noto che l'opera si prenderà una piccola pausa, con il nuovo capitolo del manga che invece di uscire il 17 febbraio, vedrà la luce il 22 dello stesso mese. Parliamo insomma di un ritardo tutto sommato di poco conto, ma ciò non ha comunque impedito ai fan di mormorare sull'accaduto.

Effettivamente, non è la prima volta che l'opera viene messa in pausa - per periodi più o meno lunghi, a seconda del caso -, e la decisione di non dare motivazioni sul perché della scelta ha preoccupato diversi lettori, i quali temono che Yuki Tabata stia andando incontro a nuovi problemi di salute dopo quelli che lo sorpresero negli scorsi mesi. Quello del mangaka non è un lavoro semplice e il fatto che Tabata abbia anche un figlio potrebbe rappresentare un ulteriore affaticamento per l'uomo, e proprio in ragion di ciò sono tante le persone che hanno consigliato a Tabata di prendersi un periodo di riposo più duraturo e che possa aiutarlo a riprendersi completamente. Per il momento, comunque, non possiamo far altro che attendere ulteriori novità che probabilmente verranno a presentarsi nel corso dei prossimi giorni.