La prossima generazione di My Hero Academia sarà molto più potente

In My Hero Academia 4 è in corso un mini arco narrativo che ha lo scopo non solo di collegare le due grandi fasi di questa stagione ma anche di riportare sotto la luce dei riflettori un duo di personaggi messo completamente da parte finora: Bakugo e Todoroki. I ragazzi della Yuei si trovano di fronte però avversari potenzialmente temibili.

In occasione delle lezioni supplementari per la licenza provvisoria da hero, Bakugo e Todoroki si sono riuniti con Camie e Yoarashi ma dovranno vedersela con un gruppo di bambini scalmanati. La difficoltà non sta solo nel gestire il carattere di questo gruppetto ma anche nel resistere alla potenza e utilizzo dei loro quirk.

Come viene spiegato durante l'episodio di My Hero Academia, ad ogni generazione non solo diminuiscono le persone senza quirk ma questi si uniscono, diventano sempre più potenti e danno vita a nuove combinazioni. In pratica, la società di My Hero Academia vedrà sempre quirk sempre più potenti man mano che il tempo passa. Già Todoroki di suo è un esempio di quanto possa evolversi un quirk unendone due di vario genere, idem per Bakugo che ha visto una discreta unione dei poteri dei propri genitori.

Bakugo, Todoroki e gli altri studenti che adesso stanno cercando di diventare eroi potrebbero quindi vedersi eclissati da queste generazioni future che devono aiutare?