La prossima puntata della nuova serie Pokémon vedrà il ritorno di una vecchia conoscenza

Dell'enorme franchise dei Pokémon ne abbiamo oramai parlato in tutte le salse, non solo per via dell'ultimo videogioco della serie che verrà presto affiancato da alcuni DLC, bensì anche e soprattutto grazie alla nuova e apprezzata serie Pokémon 2019 che fin dall'uscita ha saputo far parlare assai di sé.

Le vicende che stanno vedendo coinvolti Ash, Pikachu e il nuovo arrivato, Go, stanno infatti raccogliendo ottimi consensi da parte di critica e pubblico, con i fan sempre più interessati a vedere quali novità verranno introdotte con l'uscita delle prossime puntate, domande e quesiti che hanno trovato una nuova e apprezzata risposta.

Attraverso Twitter è stata infatti pubblicata la sinossi della prossima puntata della serie Pokémon, intitolata "The Kairyu Paradise and the Hakuryu Trial", tweet visionabile a fondo news e attraverso il quale è possibile scoprire che un Pokémon assai conosciuto tornerà a mostrarsi. Andando più nello specifico, stiamo parlando di Dragonite, Pokémon di tipo drago apparso nella primissima stagione dell'anime e comparso a più riprese in vari episodi dell'opera, uno dei "mostriciattoli tascabili" rimasti più in testa nell'immaginario dei fan per via del suo design semplice ma al contempo accattivante.

Non è comunque la prima volta che la nuova serie Pokémon 2019 riporta in auge Pokémon già conosciuti, basti pensare a tutte le attenzioni date al ben conosciuto Mr. Mime.