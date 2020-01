Nella prossima puntata di Pokémon andrà in onda un'avvincente battaglia

Dopo la puntata di Pokémon dedicata a Koharu, i fan dell'anime sono ansiosi di seguire di nuovo le vicende di Ash e del suo gruppo che andranno in onda durante l'episodio numero 12, di cui vi segnaliamo la sinossi ufficiale.

La regione di Galar e i suoi abitanti sono solo alcuni dei nuovi elementi che vedremo nel corso della stagione. L'utente di Twitter @arkeus88 ha condiviso sulla piattaforma social la sinossi ufficiale della puntata: "Il professor Sakuragi ha dato ad Ash e Go dei biglietti per la finale del Pokémon World Championship, torneo che decreterà l'allenatore migliore. I due si dirigono quindi verso la regione di Galar per vedere di persona lo scontro".

Scopriamo così che potremo assistere anche noi all'avvincente battaglia tra Lance e Leon. I fan in particolare sono ansiosi di scoprire quali saranno le abilità del campione della regione protagonista di Sword e Shield. Come avete potuto leggere in una nostra precedente notizia, il protagonista di Pokémon è diventato sempre più forte, nel futuro potrebbe quindi arrivare a sfidare il campione di Galar.

La nuova stagione dell'anime è per adesso un'esclusiva giapponese, ma visto il grande successo mondiale dei Pokémon siamo sicuri che nei prossimi mesi potremo vederla anche in Italia.